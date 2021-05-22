  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок - У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок
    Фото: Патрульна поліція Львівської області

    Спочатку чоловік пошкодив автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину

    Патрульні спільно з поліцією охорони затримали чоловіка, який пошкодив кілька автомобілів та проник у магазин. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

    Патрульних викликали на вулицю Шевченка близько 4-ї години ранку і повідомили про невідомого, який проник в магазин. Зі слів заявника, спочатку чоловік пошкодив його автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину.

    Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал.

    Разом з працівниками поліції охорони, патрульні затримали чоловіка. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонської області. Він тимчасово живе та працює у Львові.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)
    Фото: Патрульна поліція Львівської області

    Окрім того, він пошкодив 5 транспортних засобів: капоти автомобілів Pontiac Solstice, Kia Sportage та Ford Mustang; вітрове скло автомобілів Ford Focus та Skoda Octavia.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції N°4 Львівського районного управління поліції.

    Теги: Львів автомобіль поліція магазин Kia Sportage Skoda Octavia Kia Skoda
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)