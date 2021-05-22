У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок (фото)

У Львові чоловік розтрощив супермаркет та п'ять автівок

Спочатку чоловік пошкодив автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину

Патрульні спільно з поліцією охорони затримали чоловіка, який пошкодив кілька автомобілів та проник у магазин. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Патрульних викликали на вулицю Шевченка близько 4-ї години ранку і повідомили про невідомого, який проник в магазин. Зі слів заявника, спочатку чоловік пошкодив його автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину.

Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал.

Разом з працівниками поліції охорони, патрульні затримали чоловіка. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонської області. Він тимчасово живе та працює у Львові.

Окрім того, він пошкодив 5 транспортних засобів: капоти автомобілів Pontiac Solstice, Kia Sportage та Ford Mustang; вітрове скло автомобілів Ford Focus та Skoda Octavia.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції N°4 Львівського районного управління поліції.