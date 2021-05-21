  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зіткнулися мотоцикл МХ-150С та автобус БАЗ - Під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус
    Зіткнулися мотоцикл МХ-150С та автобус БАЗ
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Мотоцикліст отримав травми внаслідок ДТП

    Сьогодні, 21 травня, на початку 9 години в Обухові сталося зіткнення двох транспортних засобів: мотоцикла МХ-150С та автобуса БАЗ. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.

    Обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження.

    На місці працювали правоохоронці, які будуть встановлювати всі обставини ДТП.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус
    Під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус

    Як повідомлялося, 20 травня ввечері на Хрещатику сталася дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст влетів у Volvo, що зупинився на світлофорі.

    У ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус