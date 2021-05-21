Під Києвом не поділили дорогу мотоцикл і автобус

Мотоцикліст отримав травми внаслідок ДТП

Сьогодні, 21 травня, на початку 9 години в Обухові сталося зіткнення двох транспортних засобів: мотоцикла МХ-150С та автобуса БАЗ. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.

Обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження.

На місці працювали правоохоронці, які будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 20 травня ввечері на Хрещатику сталася дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст влетів у Volvo, що зупинився на світлофорі.

У ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.