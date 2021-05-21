Печерський суд заарештував «злодія в законі» «Умку»

Суд відправив обвинуваченого на 60 діб під варту без права внесення застави

У п’ятницю, 21 травня, Печерський суд Києва заарештував «злодія в законі» на прізвисько «Умка». Його відправили під варту на 60 діб. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Суд відправив обвинуваченого на 60 діб під варту без права внесення застави.

Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв «Главком», Національна поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

Правоохоронці кажуть, що встановили всі сфери діяльності «злодіїв у законі» на прізвиська Умка та Лаша Сван та їхні зв’язки. Вони нібито вихідці з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди, як вказують в МВС, контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

МВС повідомляє, що Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших «ворів в законі» в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.