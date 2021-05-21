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    Печерський суд заарештував «злодія в законі» «Умку»

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    Печерський суд заарештував &laquo;злодія в законі&raquo; &laquo;Умку&raquo; - Печерський суд заарештував «злодія в законі» «Умку»
    Печерський суд заарештував «злодія в законі» «Умку»
    Фото: Нацполіція

    Суд відправив обвинуваченого на 60 діб під варту без права внесення застави

    У п’ятницю, 21 травня, Печерський суд Києва заарештував «злодія в законі» на прізвисько «Умка». Його відправили під варту на 60 діб. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Суд відправив обвинуваченого на 60 діб під варту без права внесення застави.

    Йому інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

    Як раніше повідомляв «Главком», Національна поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

    Правоохоронці кажуть, що встановили всі сфери діяльності «злодіїв у законі» на прізвиська Умка та Лаша Сван та їхні зв’язки. Вони нібито вихідці з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди, як вказують в МВС, контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

    МВС повідомляє, що Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших «ворів в законі» в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

    Теги: МВС Київ суд поліція
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    Печерський суд заарештував «злодія в законі» «Умку»