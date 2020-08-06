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    Економіка та фінанси

    Уряд безкоштовно прилаштував до притулків конфіскованих ведмедів та левів

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    Продаж на аукціоні OpenMarket Державного підприємства &laquo;СЕТАМ&raquo; диких тварин заборонено - Мін'юст - Уряд безкоштовно прилаштував до притулків конфіскованих ведмедів та левів
    Продаж на аукціоні OpenMarket Державного підприємства «СЕТАМ» диких тварин заборонено - Мін'юст

    СЕТАМ і надалі буде інформувати про оголошення щодо безоплатної передачі тварин на своїх ресурсах і в ЗМІ, - гендиректор

    Під час засідання комісії Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Мін’юсту вирішили безоплатно передати конфіскованих диких тварин деяким організаціям. Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

    Зазначається, що за рішенням комісії тварини безоплатно передаються:

    • Ведмідь гімалайський на прізвисько «Мальвіна» - благодійній організації «Міжнародний Благодійний фонд «Збережи дикість»;
    • Ведмідь бурий на прізвисько «Балу» та ведмідь бурий на прізвисько «Тимоша» - Національному природному парку «Синевир»;
    • Лев на прізвисько «Річчі», лев на прізвисько «Вітольд» та лев на прізвисько «Багіра» - благодійному фонду «Нейтон»;
    • Ведмідь бурий на прізвисько «Потап», ведмідь бурий на прізвисько «Ганна» та ведмідь бурий на прізвисько «Маша» - ТОВ «Ведмежий притулок-Домажир».

    За словами заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби, продаж на аукціоні OpenMarket Державного підприємства «СЕТАМ» диких тварин заборонено: «Підготовлені Міністерством юстиції зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварини безоплатно будуть передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин».

    «Дуже радий, що епопея з левами та ведмедями нарешті закінчилася і вони знайшли домівки, де про них будуть дбати. СЕТАМ і надалі буде інформувати про оголошення щодо безоплатної передачі тварин на своїх ресурсах і в ЗМІ», - повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

    ЗМІ зоопарк тварини Україна уряд Потап
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