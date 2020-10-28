У Львові поліцейська переконала злодія повернути викрадений телефон



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35-річний раніше судимий чоловік прийшов на зустріч з поліцейськими , його затримали

Грабіжник спокусився на обіцянку отримати винагороду за щойно викрадений телефон

Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9 години вечора. Хлопця пограбували два невідомих чоловіка у сквері біля церкви. Про це у Facebook повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

Вони вирвали з рук хлопця телефон. Патрульні не змогли знайти грабіжників за гарячими слідами, тому вирішили подзвонити на вкрадений телефон.

Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини

Хлопець, у якого двоє чоловіків вкрали телефон iPhone 6, надав чіткий опис грабіжників, однак спроби патрульних знайти грабіжників за гарячими слідами були невдалими. На прилеглих вулицях не було чоловіків які б підходили під опис потерпілого.

Тоді патрульна вирішила подзвонити на викрадений телефон. Один з грабіжників підняв слухавку і поліцейська домовилася з ним про зустріч, мовляв, якщо він поверне вкрадене, то отримає винагороду. Зустрітися домовилися на вулиці Зеленій.

Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини

За кілька хвилин патрульні приїхали на зазначене місце. Там вже стояв чоловік, який підходив під опис. Помітивши патрульних підозрюваний почав вдавати, що не знає про що йдеться і заперечував, що він чекає на зустріч.

Але при поверхневій перевірці поліцейські знайшли у чоловіка не лише вкрадений телефон, але й згорток марихуаною. Грабіжником виявився 35-річний раніше вже судимий львів’янин.



На місце викликали слідчих з Галицького відділку поліції, грабіжника, який сам прийшов на зустріч з поліцейськими, затримали.

Нагадаємо, що під Києвом зухвалі заробітчани побили й пограбували неповнолітню.