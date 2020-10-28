  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Львові поліцейська переконала злодія повернути викрадений телефон

    • Розсилка
    <span>35-річний раніше судимий чоловік прийшов на зустріч з&nbsp;</span><span class="hiddenGrammarError">поліцейськими</span><span>, його затримали</span> - У Львові поліцейська переконала злодія повернути викрадений телефон
    35-річний раніше судимий чоловік прийшов на зустріч з поліцейськими, його затримали

    Грабіжник спокусився на обіцянку отримати винагороду за щойно викрадений телефон

    Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9 години вечора. Хлопця пограбували два невідомих чоловіка у сквері біля церкви. Про це у Facebook повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

    Вони вирвали з рук хлопця телефон. Патрульні не змогли знайти грабіжників за гарячими слідами, тому вирішили подзвонити на вкрадений телефон.

    Поліція
    Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини

    Хлопець, у якого двоє чоловіків вкрали телефон iPhone 6, надав чіткий опис грабіжників, однак спроби патрульних знайти грабіжників за гарячими слідами були невдалими. На прилеглих вулицях не було чоловіків які б підходили під опис потерпілого.

    Тоді патрульна вирішила подзвонити на викрадений телефон. Один з грабіжників підняв слухавку і поліцейська домовилася з ним про зустріч, мовляв, якщо він поверне вкрадене, то отримає винагороду. Зустрітися домовилися на вулиці Зеленій.

    Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини
    Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини

    За кілька хвилин патрульні приїхали на зазначене місце. Там вже стояв чоловік, який підходив під опис. Помітивши патрульних підозрюваний почав вдавати, що не знає про що йдеться і заперечував, що він чекає на зустріч.

    Але при поверхневій перевірці поліцейські знайшли у чоловіка не лише вкрадений телефон, але й згорток марихуаною. Грабіжником виявився 35-річний раніше вже судимий львів’янин.

    На місце викликали слідчих з Галицького відділку поліції, грабіжника, який сам прийшов на зустріч з поліцейськими, затримали.

    Нагадаємо, що під Києвом зухвалі заробітчани побили й пограбували неповнолітню.

    телефон грабіжники Facebook чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies