У Львові поліцейська переконала злодія повернути викрадений телефон
Грабіжник спокусився на обіцянку отримати винагороду за щойно викрадений телефон
Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9 години вечора. Хлопця пограбували два невідомих чоловіка у сквері біля церкви. Про це у Facebook повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
Вони вирвали з рук хлопця телефон. Патрульні не змогли знайти грабіжників за гарячими слідами, тому вирішили подзвонити на вкрадений телефон.
Хлопець, у якого двоє чоловіків вкрали телефон iPhone 6, надав чіткий опис грабіжників, однак спроби патрульних знайти грабіжників за гарячими слідами були невдалими. На прилеглих вулицях не було чоловіків які б підходили під опис потерпілого.
Тоді патрульна вирішила подзвонити на викрадений телефон. Один з грабіжників підняв слухавку і поліцейська домовилася з ним про зустріч, мовляв, якщо він поверне вкрадене, то отримає винагороду. Зустрітися домовилися на вулиці Зеленій.
За кілька хвилин патрульні приїхали на зазначене місце. Там вже стояв чоловік, який підходив під опис. Помітивши патрульних підозрюваний почав вдавати, що не знає про що йдеться і заперечував, що він чекає на зустріч.
Але при поверхневій перевірці поліцейські знайшли у чоловіка не лише вкрадений телефон, але й згорток марихуаною. Грабіжником виявився 35-річний раніше вже судимий львів’янин.
На місце викликали слідчих з Галицького відділку поліції, грабіжника, який сам прийшов на зустріч з поліцейськими, затримали.
Нагадаємо, що під Києвом зухвалі заробітчани побили й пограбували неповнолітню.