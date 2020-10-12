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    Новини

    Під Києвом зухвалі заробітчани побили й пограбували неповнолітню

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    Розбійники напали на дівчину серед білого дня - Під Києвом зухвалі заробітчани побили й пограбували неповнолітню
    Розбійники напали на дівчину серед білого дня

    Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

    Оперативники Київщини затримали заробітчан, які вчинили розбійний напад на 17-річну дівчину поблизу залізничного переїзду «Княжичі» у Броварах.

    Нападниками виявились двоє чоловіків 32 та 39 років, які нещодавно приїхали до Київської області з Черкащини. Зловмисники винаймали житло у місті Бровари і скоїли злочин неподалік місця тимчасового проживання.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, серед білого дня чолов’яги чекали на жертву поблизу залізничного переїзду «Княжичі». Коли повз них проходила 17-річна дівчина, злодії напали на неї.

    Під погрозою ножа зловмисники заволоділи мобільним телефоном дівчини, а коли вона почала чинити опір та намагатись втекти, повалили її на землю та вдарили по голові цеглиною, від чого дівчина втратила свідомість. Тоді нападники викрали прикраси та зникли у невідомому напрямку.

    Працівники кримінальної поліції Броварського відділу поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження поблизу місця скоєння злочину, встановили та опитали свідків і очевидців події, перевірили раніше судимих осіб та місця можливого збуту викраденого майна.

    Вже за добу оперативники встановили осіб, причетних до зухвалого злочину.

    Затримали нападників за місцем тимчасового проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Аби не привертати увагу правоохоронців, викрадений мобільний телефон вони здали до ломбарду у Києві. Поліцейські вилучили його у встановленому законом порядку.


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    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

    Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу затриманим нападникам – тримання під вартою.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування злочин
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