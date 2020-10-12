Під Києвом зухвалі заробітчани побили й пограбували неповнолітню



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Розбійники напали на дівчину серед білого дня

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

Оперативники Київщини затримали заробітчан, які вчинили розбійний напад на 17-річну дівчину поблизу залізничного переїзду «Княжичі» у Броварах.

Нападниками виявились двоє чоловіків 32 та 39 років, які нещодавно приїхали до Київської області з Черкащини. Зловмисники винаймали житло у місті Бровари і скоїли злочин неподалік місця тимчасового проживання.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, серед білого дня чолов’яги чекали на жертву поблизу залізничного переїзду «Княжичі». Коли повз них проходила 17-річна дівчина, злодії напали на неї.

Під погрозою ножа зловмисники заволоділи мобільним телефоном дівчини, а коли вона почала чинити опір та намагатись втекти, повалили її на землю та вдарили по голові цеглиною, від чого дівчина втратила свідомість. Тоді нападники викрали прикраси та зникли у невідомому напрямку.

Працівники кримінальної поліції Броварського відділу поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження поблизу місця скоєння злочину, встановили та опитали свідків і очевидців події, перевірили раніше судимих осіб та місця можливого збуту викраденого майна.

Вже за добу оперативники встановили осіб, причетних до зухвалого злочину.

Затримали нападників за місцем тимчасового проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Аби не привертати увагу правоохоронців, викрадений мобільний телефон вони здали до ломбарду у Києві. Поліцейські вилучили його у встановленому законом порядку.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу затриманим нападникам – тримання під вартою.