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    Події в Україні

    У Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями

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    У Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями
    Фото: Марта Чумало, Facebook

    Невідомі закидали жінок сирими яйцями з криками «Геть з України»

    У неділю, 8 березня, у Львові на вулиці Федорова трьох учасниць маршу за права жінок закидали яйцями та облаяли.

    Про це повідомила активістка Марта Чумало у Facebook.

    Вона написала, що невідомі закидали її та ще двох жінок сирими яйцями з криками «Геть з України».

    «Дані свідків маємо. Заяву до поліції складаємо!» — написала жінка.

    Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся мітинг і маршу за права жінок, у якому взяли участь близько тисячі учасників.

    Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

    Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.

    8 березня акція Львів жінка
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