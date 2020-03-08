У Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями



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Фото: Марта Чумало, Facebook

Невідомі закидали жінок сирими яйцями з криками «Геть з України»

У неділю, 8 березня, у Львові на вулиці Федорова трьох учасниць маршу за права жінок закидали яйцями та облаяли.

Про це повідомила активістка Марта Чумало у Facebook.

Вона написала, що невідомі закидали її та ще двох жінок сирими яйцями з криками «Геть з України».

«Дані свідків маємо. Заяву до поліції складаємо!» — написала жінка.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся мітинг і маршу за права жінок, у якому взяли участь близько тисячі учасників.

Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.