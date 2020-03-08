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    Суспільство

    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві

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    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Фото Укрінформ

    Учасники мітингу пройшли маршем вулицями столиці

    Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

    Про свою участь у заході дипломати повідомили у Twitter.

    Зокрема, посол Канади в Україні Лариса Галадза оприлюднила у своєму мікроблозі фото з маршу разом з послами Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та послом Німеччини в Україні Анке Фельдгузен з підписом «Міжнародні жінки у Києві на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня».

    Посольство Франції в Україні також повідомило у Twitter, що працівники диппредставництва разом з послом Етьєном де Понсеном беруть участь у Марші за права жінок у Києві.

    А Представництво ЄС в Україні в Україні процитувало у мікроблозі посла Матті Маасікаса, який зазначив, що ЄС разом з міжнародними партнерами України підтримує український Марш за права жінок.

    «Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об’єднує всіх нас», – зазначив дипломат.

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    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві
    Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві

    Перед початком маршу на Михайлівській площі відбувся мітинг за права жінок, у якому взяли участь близько тисячі учасників. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.

    На заході також були присутні противники фемінізму, які з гучномовців вигукували релігійні гасла. Учасники мітингу пройшли маршем вулицями столиці.

    Нагадаємо, у Бішкеку напали на учасниць жіночого маршу.

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