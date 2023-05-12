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У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
Росіяни принесли до Маріуполя смерть, біль та горе
фото: Маріупольська міська рада

Відсутність фахівців та сучасного обладнання у Маріуполі призводить до смертей цивільних

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано підвищення смертності. На Старокримскому цвинтарі було помічено великий сектор свіжих поховань. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни – смерть, біль та горе», – йдеться в повідомленні.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700. 

Теги: окупанти росія війна Маріуполь

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