У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото

Відсутність фахівців та сучасного обладнання у Маріуполі призводить до смертей цивільних

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано підвищення смертності. На Старокримскому цвинтарі було помічено великий сектор свіжих поховань. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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«У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни – смерть, біль та горе», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700.