Окупанти продовжують знищувати Маріуполь: названо шокуючу кількість знесених будинків

У Маріуполі окупанти знищили понад 1100 будинків

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

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«З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків у Маріуполі. З них 50% – знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та купи каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще в планах окупантів знести приблизно 700 будинків», – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У міськраді Маріуполя зазначають, що знесення будинків – це один із способів окупантів приховати свої злочини.

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«Але як би вони не намагалися, а покарання буде для кожного військового злочинця», – зазначили у мерії.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти готують план, що може призвести до екологічної катастрофи.

До слова, розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя.