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Розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка повідомила, як окупанти готуються до оборони Маріуполя
Росіяни докладають активних зусиль, щоб використати портову інфраструктуру Маріуполя для переміщення вантажів
фото: «Слово і діло»

Ворог намагається відновити інфраструктуру портів для доставки військових вантажів

Російські загарбники готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю телеканалу «Київ».

«Вони (росіяни – «Главком») готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони», – заявив він.

За словами Скібіцького, зараз ворог докладає активних зусиль для використання портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.

Крім того, російські загарбники розміщують у Маріуполі та інших окупованих містах відповідні угруповання військ для посилення їхньої оборони.

«Маріуполь – це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно», – зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни запустили роботу «призовних комісій».

До слова, російські загарбники продовжують будувати ешелонну оборону навколо Маріуполя. Тепер замість «зубів дракона» окупанти зводять дерев’яні укріплення

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Теги: Маріуполь окупанти війна розвідка

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