Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені

Дар‘я Липська
glavcom.ua
У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені
фото: поліція Донеччини

Попри кровотечу, поліціянти продовжували рух на авто

У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, поранено двох поліцейських. Про це повідомляє поліція Донеччини.

5 фото
На весь екран

«Рашисти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали. Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію», - йдеться у повідомленні.

Попри кровотечу, поліціянти продовжували рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця. Наразі про «білих янголів» піклуються лікарі Дніпра.

Нагадаємо, окупанти далі гатять по Запорізькій АЕС: ситуація загострюється.

Нагадаємо, що російські загарбники протягом 9 серпня на Донеччині обстріляли 10 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі. Постраждало житло та цивільна інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – сім будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізнична колія, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.

Теги: Донеччина обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий удар по зупинці у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми
У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів
Сьогодні, 00:29
Станція від початку березня під контролем ворогів
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
У Дніпровському районі «приліт» ракети
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
Сьогодні, 08:34

Події в Україні

Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається гострою – мер Енергодара
Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається гострою – мер Енергодара
У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені
У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені
Десантники 79-ї бригади отримали італійські бронемашини (фото, відео)
Десантники 79-ї бригади отримали італійські бронемашини (фото, відео)
ЗСУ відкинули ворога на Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках 
ЗСУ відкинули ворога на Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках 
Окупанти далі гатять по Запорізькій АЕС: ситуація загострюється
Окупанти далі гатять по Запорізькій АЕС: ситуація загострюється
Арестович розповів, коли дізнався, що РФ нападе на Україну 
Арестович розповів, коли дізнався, що РФ нападе на Україну 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
61K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
42K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
35K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
28K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога
27K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту