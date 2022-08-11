У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені
Попри кровотечу, поліціянти продовжували рух на авто
У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, поранено двох поліцейських. Про це повідомляє поліція Донеччини.
«Рашисти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали. Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію», - йдеться у повідомленні.
Попри кровотечу, поліціянти продовжували рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця. Наразі про «білих янголів» піклуються лікарі Дніпра.
Нагадаємо, окупанти далі гатять по Запорізькій АЕС: ситуація загострюється.
Нагадаємо, що російські загарбники протягом 9 серпня на Донеччині обстріляли 10 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі. Постраждало житло та цивільна інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – сім будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізнична колія, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.
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