Окупанти вдарили по Донеччині «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)

Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів

Російські загарбники за минулу добу на Донеччині обстріляли 10 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Окупанти випустили по житловому сектору ракети із зенітно радкетних комплекстів С-300, «Гради» та «Урагани», вдарили танками й артилерією», – йдеться в повідомленні.

Ворог накрив вогнем 10 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ, смт Очеретине, села Новоселівка Перша, Курдюмівка, Андріївка, Ласточкине, Карлівка.

Постраждало житло та цивільна інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – сім будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізнична колія, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.

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Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 800 рашистів.