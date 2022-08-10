Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Донеччині «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Донеччині «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Нацполіція

Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів

Російські загарбники за минулу добу на Донеччині обстріляли 10 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є вбиті та поранені мирні жителі. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Окупанти випустили по житловому сектору ракети із зенітно радкетних комплекстів С-300, «Гради» та «Урагани», вдарили танками й артилерією», – йдеться в повідомленні.

Ворог накрив вогнем 10 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ, смт Очеретине, села Новоселівка Перша, Курдюмівка, Андріївка, Ласточкине, Карлівка.

Постраждало житло та цивільна інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – сім будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізнична колія, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 800 рашистів.

 

 

Теги: Донеччина війна війна в Україні росія Україна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відбили кілька ворожих штурмів на Донеччині
Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Три будинки в Кушугумі зруйновано
Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, загинула жінка (фото)
Сьогодні, 07:43
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних
Сьогодні, 08:56

Події в Україні

Як окупанти промивають мізки жителям Мелітополя: розвідка назвала метод
Як окупанти промивають мізки жителям Мелітополя: розвідка назвала метод
Окупанти вдарили по Донеччині «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Окупанти вдарили по Донеччині «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Вибухи у Криму: окупаційна влада назвала кількість постраждалих
Вибухи у Криму: окупаційна влада назвала кількість постраждалих
Окупанти проводять приховану мобілізацію в Маріуполі
Окупанти проводять приховану мобілізацію в Маріуполі
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
66K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
39K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
34K
Американський дипломат назвав території, які Україна звільнить до кінця року
29K
В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 
24K
Хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я

Новини

Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту