120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Двоє людей загинули, сім поранені

Протягом ночі російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». Зафіксовано 120 «прильотів». Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополі двоє людей загинули, сім поранені, серед поранених 13-річна дівчинка», – йдеться в повідомленні.

Понівечені понад 40 багатоповерхівок у Нікополі. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан.

У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики. У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка у лікарні.

У Дніпровському районі «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

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Нагадаємо, що вчора окупанти теж обстріляли Нікопольський район. Російська атака забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, п'ятеро з них у важкому стані.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.