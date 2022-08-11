Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
У Дніпровському районі «приліт» ракети
Валентин Резніченко/Telegram

Двоє людей загинули, сім поранені

Протягом ночі російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». Зафіксовано 120 «прильотів». Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікополі двоє людей загинули, сім поранені, серед поранених 13-річна дівчинка», – йдеться в повідомленні.

Понівечені понад 40 багатоповерхівок у Нікополі. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан.

У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики. У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка у лікарні.

У Дніпровському районі «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, що вчора окупанти теж обстріляли Нікопольський район. Російська атака забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, п'ятеро з них у важкому стані.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Дніпропетровщина росія Україна війна війна в Україні окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звернувся до українців
Президент пообіцяв окупантам відповідь на обстріли Дніпропетровщини
Вчора, 23:00
П'ятеро людей після обстрілів знаходяться у важкому стані
Атака на Дніпропетровщину: вже відомо про 13 загиблих
Вчора, 09:52
У Марганці понівечені понад 20 багатоповерхівок, школи, будівля міськради
Рашисти накрили Дніпропетровщину «Градами»: десятки жертв (фото)
Вчора, 07:53

Події в Україні

Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 серпня
Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування
Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
120 «прильотів»: загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину (фото)
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Донеччина: за добу рашисти вбили 11 цивільних
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
63K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
44K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
41K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
27K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
25K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту