У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів

Ворожий удар по зупинці у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми

Медики не змогли врятувати життя пораненого

Кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва в кінці липня збільшилась. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва розповів, що у понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н.

Лікарі зробили йому кілька операцій, але отримані ним поранення були несумісні з життям.

«Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб», – підсумував Сєнкевич.

Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва. Загинули 5 людей, ще 15 отримали поранення. Пізніше стало відомо, що загинули ще двоє поранених під час цього обстрілу.

Нещодавно російські війська теж вгатили по двох районах Миколаєва.

Громадянам, які допоможуть ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області виплачуватимуть по 100 доларів. Відповідну нагороду пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.