Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів
Ворожий удар по зупинці у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми
фото з відкритих джерел

Медики не змогли врятувати життя пораненого

Кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва в кінці липня збільшилась. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Мер Миколаєва розповів, що у понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н.  

Лікарі зробили йому кілька операцій, але отримані ним поранення були несумісні з життям.

«Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб», – підсумував Сєнкевич. 

Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва. Загинули 5 людей, ще 15 отримали поранення. Пізніше стало відомо, що загинули ще двоє поранених під час цього обстрілу.

Нещодавно російські війська теж вгатили по двох районах Миколаєва.

Громадянам, які допоможуть ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області виплачуватимуть по 100 доларів. Відповідну нагороду пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Читайте також:
Віталій Кім: Евакуація з Миколаївщини? Цей наратив зараз розганяє Росія
Теги: Миколаїв обстріл війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів
У Миколаєві загинув чоловік, поранений під час обстрілу окупантів
11 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей
Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей
Максим Білоконь зупинив атаку на Чернігів, підбивши ворожі танки
Максим Білоконь зупинив атаку на Чернігів, підбивши ворожі танки
Дощ, гроза і спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Дощ, гроза і спека: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
73K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
56K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
42K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
37K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
32K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії

Новини

Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту