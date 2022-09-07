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У Мелітополі знищено черговий штаб «Єдиної Росії»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Мелітополі знищено черговий штаб «Єдиної Росії»
У Мелітополі підірвали штаб «Єдиної Росії», який готував «референдум»
фото з відкритих джерел

Штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні «Нової Пошти»

Унаслідок вибухів в Мелітополі знищено штаб «Єдиної Росії», який готував псевдореферендум. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

Відзначається, що штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні «Нової Пошти».

«Сьогоднішні вибухи в Мелітополі – це мінус черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі «Нової пошти» по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Мелітополі прогриміли потужні вибухи.

Також в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи на захопленому російськими військами аеродромі.

Як раніше повідомлялося, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли.

Також у Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії».

Теги: Telegram окупанти

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