У Мелітополі знищено черговий штаб «Єдиної Росії»
Штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні «Нової Пошти»
Унаслідок вибухів в Мелітополі знищено штаб «Єдиної Росії», який готував псевдореферендум. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
Відзначається, що штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні «Нової Пошти».
«Сьогоднішні вибухи в Мелітополі – це мінус черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі «Нової пошти» по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти», – йдеться в повідомленні.
Раніше в Мелітополі прогриміли потужні вибухи.
Також в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи на захопленому російськими військами аеродромі.
Як раніше повідомлялося, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли.
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