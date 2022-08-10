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У Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії»
Штабу неабияк «зіпсували фасад»
«Риа Мелитополь»

Обійшлось без жертв

У тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Сьогодні вночі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії». Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території Мелітополя – третя підряд. Вчора близько 22:00 силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб «Єдиної Росії». Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти (референдуму) і будуть діяти, робити все, щоб таке дійство не відбулося», – сказав Федоров.

Також цю інформацію про вибух поблизу штабу підтвердив Telegram-канал «РИА Мелитополь».

«Штабу неабияк «зіпсували фасад». Поки що обійшлося без жертв. Але це гучне попередження кожному, хто надумає взяти участь у роботі теркомісій та поквартирному обході та іншім діям, пов'язаним із псевдореферендумом. Пощади не буде нікому! Це розуміють місцеві зрадники. Тому є інформація, що деякі керівники виборчкому після феєрверку у штабу «Єдиної Росії» пішли у запій», – зазначає Telegram-канал.

У Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії» фото 1

Про відкриття штабу «Єдиної Росії» у Мелітополі повідомлялося у липні. Це керівна партія РФ, створена 1 грудня 2001 року.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Запоріжжя Мелітополь

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