Партизани у Мелітополі підірвали залізничний міст: окупанти в істериці

Російські окупанти вже другу добу не можуть відремонтувати міст

Партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Федоров розповів, що партизани підірвали залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя. Тепер загарбники не зможуть перекидати військову техніку з окупованого Криму. Російські окупанти вже другу добу не можуть відремонтувати міст.

«Більше того, від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога», - написав мер Мелітополя.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву.

Нагадаємо, на Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб.