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У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару

Надія Карбунар
glavcom.ua
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
Під час нічної атаки з 14 на 15 травня на аеродромі «Бельбек» було знищено два літаки МіГ-31
фото з відкритих джерел

У місцях, де нині помітні сліди горіння, раніше стояли літаки

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків нещодавніх влучань по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Про це інформує аналітичний канал Deep State.

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару фото 1

На фото за 16 травня 2024 року помітні сліди горіння на декількох місцях, де 1 травня 2024 року були літаки.

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару фото 2

Також на першій парі знімків візуалізуються наслідки горіння масиву цистерн із паливно-мастильними матеріалами.

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару фото 3

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. 

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару фото 4

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Теги: пожежа росіяни Крим

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