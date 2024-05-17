У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару

Під час нічної атаки з 14 на 15 травня на аеродромі «Бельбек» було знищено два літаки МіГ-31

У місцях, де нині помітні сліди горіння, раніше стояли літаки

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків нещодавніх влучань по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Про це інформує аналітичний канал Deep State.

На фото за 16 травня 2024 року помітні сліди горіння на декількох місцях, де 1 травня 2024 року були літаки.

Також на першій парі знімків візуалізуються наслідки горіння масиву цистерн із паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.