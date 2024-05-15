Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)

Друга хвиля атаки на аеродром у Криму тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району

За годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому «Бельбек» вогнищ пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі – сильніші

У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

«Сьогодні вночі в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем було голосно», – ідеться в повідомленні.

Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

«За годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому «Бельбек» вогнищ пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі – сильніші», – йдеться у повідомленні.

Через годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек осердків пожежі в районі стоянок літаків стало в рази більше

Міноборони країни-агресорки заявило, що протягом ночі нібито було припинено спробу атаки із застосуванням американських ракет Atacms, Harm, французьких Himars, великокаліберних реактивних снарядів і БПЛА по території РФ.

Російська ППО нібито знищила десять Atacms, над Кримом, дві одиниці Harm, два Himars,, два реактивні снаряди РСЗВ «Вільха» й девʼять дронів над територією Бєлгородської області, ще пʼять БПЛА над Курською та три над Брянською.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що росіяни нібито відбили масовану атаку на Севастополь. За його словами, у районі Федорівської вулиці уламки збитої ракети впали в приватному секторі, нібито ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про роботу ППО.

Нагадаємо, 13 травня, російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.