Знищено літаки та заправну станцію окупантів: наслідки атак на аеродром «Бельбек»

Двоє російських військовослужбовців загинули, 13 постраждали.

Під час нічної атаки з 14 на 15 травня на аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму було знищено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 та склад пально-мастильних матеріалів. Унаслідок ракетної атаки ЗСУ на Крим двоє російських військовослужбовців загинули, 13 постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як повідомляють джерела телеграму в екстрених службах регіону, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром «Бельбек» у Севастополі. Унаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачів МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

Трохи пізніше, ближче до ранку, 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 «Тріумф» вже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК спалахнув. Два військовослужбовці загинули, два отримали поранення.

Міноборони країни-агресорки відзвітували, що в ніч із 14 на 15 травня кошти ППО знищили над Кримом 10 оперативно-тактичних ракет Atacms. Про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло. РосЗМІ повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали про їх кількість та інші деталі.

Також на аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму після другої атаки в ніч на 16 травня, ймовірно, знищено заправну станцію.

«На військовому аеродромі «Бельбек» у Криму внаслідок сьогоднішньої нічної атаки знищено заправну станцію», – йдеться у повідомленні.

Як уточнює Astra з посиланням на джерела в МНС РФ, як мінімум одну з запущених сьогодні анексованим Кримом ракет не було збито.

Вона потрапила по заправній станції на аеродромі, виникла пожежа. Нібито постраждалих немає.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки на аеродром Бельбек, що в окупованому Криму, виникли пожежі, ймовірно було влучання по паливному складу.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. Однак офіційно наразі підтверджень немає.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.