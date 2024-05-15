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Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express
Сили оборони України вночі 15 травня могли здійснити черговий удар по аеродрому російських окупаційних військ у Криму
фото ілюстративне

Atacms могли поцілити передусім у МиГ-31

У результаті ракетного удару по аеродрому росіян в окупованому Криму Сил оборони могли пошкодити винищувачі Міг-31. Про це пише Defence Express.

У виданні пояснили, що згідно з супутниковими знімками за 31 березня на цій базі зафіксовано: 

  •   10 Су27/30 
  • 4 МіГ-31
  •   6 МіГ-29
  •   3 Л-39
  •   4 Мі-8
  •   2 Ка27/29
  •   1 Су-25

Загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) на авіабазі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.

Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express фото 1

У виданні пояснюють, що OSINT-фахівець Osinttechnical з'ясував завдяки даним системи моніторингу пожеж Nasa Firms, що вночі 15 квітня на авіабазі «Бельбек» протягом двох годин тривали декілька пожеж, орієнтовно у південній частині аеродрому.

«Якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на території аеродрому після удару, то можна припустити, що Atacms могли поцілити передусім у МиГ-31 – з поправкою, що все ж таки йдеться про супутникові знімки, яким вже понад два тижні», – зазначають в  Defence Express.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Міноборони країни-агресорки заявило, що протягом ночі нібито було припинено спробу атаки із застосуванням американських ракет Atacms, Harm, французьких Himars, великокаліберних реактивних снарядів і БПЛА по території РФ

Теги: Крим аеродром

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