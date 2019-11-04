У Миколаєві на людей впала металева конструкція: шестеро постраждалих
Одна з постраждалих жінок отримала перелам ключиці
Металеву конструкцію встановили для напівмарафону «Перемагай легко»
На Соборній площі у Миколаєві 6 людей травмувалися через те, що на них впала металева конструкція, яку встановили для напівмарафону «Перемагай легко».
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що за медичною допомогою звернулись п’ятеро осіб 35-61 року, які отримали забиття. Ще одну 63-річну жінку доставили до лікарні з переламом ключиці.
Згодом її виписали та відправили на амбулаторне лікування.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо кваліфікації події.
Нагадаємо, у центрі Львова коні, налякані петардою або салютом, травмували 15-річну дівчину — у неї відкритий перелом ноги.