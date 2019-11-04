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    Події в Україні

    У Миколаєві на людей впала металева конструкція: шестеро постраждалих

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    <p>Одна з постраждалих жінок отримала перелам ключиці</p> - У Миколаєві на людей впала металева конструкція: шестеро постраждалих

    Одна з постраждалих жінок отримала перелам ключиці

    Металеву конструкцію встановили для напівмарафону «Перемагай легко»

    На Соборній площі у Миколаєві 6 людей травмувалися через те, що на них впала металева конструкція, яку встановили для напівмарафону «Перемагай легко».

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Зазначається, що за медичною допомогою звернулись п’ятеро осіб 35-61 року, які отримали забиття. Ще одну 63-річну жінку доставили до лікарні з переламом ключиці.

    Згодом її виписали та відправили на амбулаторне лікування.

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо кваліфікації події.

    Нагадаємо, у центрі Львова коні, налякані петардою або салютом, травмували 15-річну дівчину — у неї відкритий перелом ноги.

    Національна поліція України здоров'я напівмарафон Миколаїв лікарня
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