У Миколаєві на людей впала металева конструкція: шестеро постраждалих



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Одна з постраждалих жінок отримала перелам ключиці

Металеву конструкцію встановили для напівмарафону «Перемагай легко»

На Соборній площі у Миколаєві 6 людей травмувалися через те, що на них впала металева конструкція, яку встановили для напівмарафону «Перемагай легко».

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулись п’ятеро осіб 35-61 року, які отримали забиття. Ще одну 63-річну жінку доставили до лікарні з переламом ключиці.

Згодом її виписали та відправили на амбулаторне лікування.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо кваліфікації події.

Нагадаємо, у центрі Львова коні, налякані петардою або салютом, травмували 15-річну дівчину — у неї відкритий перелом ноги.