Народилася в сорочці: шестирічна дівчинка вижила у двох ДТП за день



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Внаслідок аварії загинули батьки дівчинки Фото: inforeactor.ru

Спочатку автівка з дитиною врізалася в КамАЗ, а під транспортування дитини «швидка» зіткнулася з легковиком

Шестирічна дитина залишилася живою після ДТП в Кіровській області РФ, в якій загинули її батьки, а потім в аварії зі «швидкою допомогою», яка перевозила дівчинку в лікарню.

Як повідомляє «Интерфакс», у суботу вранці в Мурашинському районі Кіровської області водій Nissan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою КамАЗ.

Водій Nissan і його 28-річна пасажирка загинули, двоє людей отримали травми: водій КамАЗа і шестирічна пасажирка легковика.

Зазначається, що потім «швидка», яка перевозила потерпілу шестирічну дівчинку в одну з лікарень Кірова, за попередніми даними, виїхала на червоне світло на перехрестя в обласному центрі і зіткнулася з автомобілем Ford Fusion.

В автоінспекції уточнили, що «швидка» їхала з увімкненою звуковою та світловою сигналізацією. Внаслідок другого ДТП дитина не отримала травм.

Нагадаємо, вчора на Хмельниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся: до лікарні було доставлено 13 потерпілих.