  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Народилася в сорочці: шестирічна дівчинка вижила у двох ДТП за день

    • Розсилка
    <p>Внаслідок аварії загинули батьки дівчинки</p> - Народилася в сорочці: шестирічна дівчинка вижила у двох ДТП за день

    Внаслідок аварії загинули батьки дівчинки

    Фото: inforeactor.ru

    Спочатку автівка з дитиною врізалася в КамАЗ, а під транспортування дитини «швидка» зіткнулася з легковиком

    Шестирічна дитина залишилася живою після ДТП в Кіровській області РФ, в якій загинули її батьки, а потім в аварії зі «швидкою допомогою», яка перевозила дівчинку в лікарню.

    Як повідомляє «Интерфакс», у суботу вранці в Мурашинському районі Кіровської області водій Nissan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою КамАЗ.

    Водій Nissan і його 28-річна пасажирка загинули, двоє людей отримали травми: водій КамАЗа і шестирічна пасажирка легковика.

    Зазначається, що потім «швидка», яка перевозила потерпілу шестирічну дівчинку в одну з лікарень Кірова, за попередніми даними, виїхала на червоне світло на перехрестя в обласному центрі і зіткнулася з автомобілем Ford Fusion.

    В автоінспекції уточнили, що «швидка» їхала з увімкненою звуковою та світловою сигналізацією. Внаслідок другого ДТП дитина не отримала травм.

    Нагадаємо, вчора на Хмельниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся: до лікарні було доставлено 13 потерпілих.

    Росія ДТП діти смерть водій лікарня батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ