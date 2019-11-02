На Кіровоградщині юнак поїв грибів і потрапив до реанімації



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Хлопець знаходиться у стані середньої тяжкості

Житель м. Олександрія Кіровоградської області отруївся дикорослими грибами, які придбав на стихійному ринку. Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

«18-річний житель м. Олександрії Кіровоградської області, поласувавши невідомими грибами, які купив у бабусі на стихійному ринку, одразу опинився на лікарняному ліжку», - йдеться в повідомленні.

Так, потерпілий, відчувши перші симптоми хвороби (нудоту з блюванням), звернувся до лікувального закладу.

Зараз він у стані середньої тяжкості отримує лікування в реанімації закладу охорони здоров'я.

Нагадаємо, у вересні цього року у місті Олександрія через отруєння грибами померла 19-річна дівчина.

Матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла. Життю 46-річної матері нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що на Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації через гриби.

На початку вересня медики нагадали правила безпеки під час збирання, купівлі і вживання в їжу грибів: