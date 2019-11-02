На Кіровоградщині юнак поїв грибів і потрапив до реанімації
Хлопець знаходиться у стані середньої тяжкості
Житель м. Олександрія Кіровоградської області отруївся дикорослими грибами, які придбав на стихійному ринку. Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.
«18-річний житель м. Олександрії Кіровоградської області, поласувавши невідомими грибами, які купив у бабусі на стихійному ринку, одразу опинився на лікарняному ліжку», - йдеться в повідомленні.
Так, потерпілий, відчувши перші симптоми хвороби (нудоту з блюванням), звернувся до лікувального закладу.
Зараз він у стані середньої тяжкості отримує лікування в реанімації закладу охорони здоров'я.
Нагадаємо, у вересні цього року у місті Олександрія через отруєння грибами померла 19-річна дівчина.
Матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла. Життю 46-річної матері нічого не загрожує.
Раніше повідомлялося, що на Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації через гриби.
На початку вересня медики нагадали правила безпеки під час збирання, купівлі і вживання в їжу грибів:
- Збирайте в лісі тільки ті гриби, у яких ви точно впевнені, що вони їстівні.
- Ніколи не збирайте і не вживайте в їжу старі або дуже молоді гриби, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки, а також червиві і слизькі гриби.
- Не збирайте гриби вздовж автомобільних і залізничних шляхів, поблизу промислових підприємств, звалищ.
- Не збирайте гриби під час посухи. У спекотну погоду гриби втрачають воду і накопичують токсини.
- Не вживайте в їжу сирі гриби.
- Не купуйте гриби в приватних осіб на стихійних ринках і в невстановлених для торгівлі місцях.
- При купівлі грибів на міських ринках обов'язково вимагайте довідку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку.
- У продаж допускаються тільки свіжозібрані їстівні гриби, розсортовані за видами, ретельно очищені від землі, сміття, шкідників, цілі і не пом'яті. Продавець повинен точно знати назви продаваних ним грибів. Забороняється продаж суміші з різних грибів.
- Категорично заборонено реалізацію на ринках і в торговельній мережі Одеси продукції з грибів домашнього приготування - смажених, солених, маринованих грибів, грибної ікри, салатів та інших продуктів з подрібнених грибів.
- Переробляти і заготовлювати зібрані гриби необхідно в день збору. Пам'ятайте, що гриби - це продукт швидкопсувний, довго зберігати їх не можна, особливо в теплі.
- Причиною отруєння можуть бути неправильно заготовлені гриби. У жодному разі не можна маринувати або солити гриби в алюмінієвій, глиняній, глазурованій і оцинкованій посуді - це може привести до отруєння.
- Щоб уникнути зараження ботулізмом, гриби перед консервуванням потрібно ретельно відмити від землі і зберігати в банках з нещільно притертими кришками, а не закатувати.
- Дотримуйтесь режиму і термінів термічної обробки грибів, особливо при консервуванні.
- Готові страви з грибів зберігайте в холодильнику в емальованому посуді, але не більше доби.
- Уникайте повторного використання і розігрівання грибних страв, особливо з картоплею. Отруєння часто походять від зіпсованої або неправильно приготовленої їжі з їстівними грибами, а не від отруйних грибів.
- Не перевіряйте отруйність грибів домашніми методами (за допомогою срібної ложки і т. ін.). Ці методи не є надійними.
- Гриби - не дитяча їжа, тому не давайте грибних страв малолітнім дітям. Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, які годують груддю, а також людям з будь-якими шлунково-кишковими захворюваннями, патологіями печінки і нирок.