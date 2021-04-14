У Миколаєві померла породілля, у якої діагностували Covid-19
Породілля виношувала двійнят – малюки живі
Трагічний випадок стався у Миколаївському пологовому будинку №1 9 квітня.
За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, жінка на момент пологів мала вкрай важку пневмонію з тотальним ураженням легень.
Жінка була з Вознесенська. Вона поступила в пологовий будинок у важкому стані через коронавірусну хворобу. На жаль, лікарі не змогли її врятувати.
«Розтин показав важку ковідну пневмонію. Тотальне ураження легенів», – сказала Шамрай.
Малюки, які народилися, в цей час знаходяться під наглядом лікарів Миколаївської обласної дитячої лікарні.
«Народилася двійня. Діти живі, перебувають в обласній дитячій лікарні», – розповіла начальниця міського відділу охорони здоров'я.
Також вона поінформувала, що зараз у Миколаївському пологовому будинку з підтвердженим діагнозом Covid–19 знаходяться 23 жінки – їх стан медики розцінюють як середньої тяжкості.
«У легкому стані ми не кладемо», – додала Шамрай.
Нагадаємо, у Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.