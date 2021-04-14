У Миколаєві померла породілля, у якої діагностували Covid-19

Зараз у Миколаївському пологовому будинку з підтвердженим діагнозом Covid–19 знаходяться 23 жінки

Породілля виношувала двійнят – малюки живі

У Миколаєві померла жінка від наслідків Covid–19, яка виношувала двійнят. При цьому новонароджені живі й тепер перебувають під наглядом медиків. Про це передає місцеве видання «НикВести».

Трагічний випадок стався у Миколаївському пологовому будинку №1 9 квітня.

За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, жінка на момент пологів мала вкрай важку пневмонію з тотальним ураженням легень.

Жінка була з Вознесенська. Вона поступила в пологовий будинок у важкому стані через коронавірусну хворобу. На жаль, лікарі не змогли її врятувати.

«Розтин показав важку ковідну пневмонію. Тотальне ураження легенів», – сказала Шамрай.

Малюки, які народилися, в цей час знаходяться під наглядом лікарів Миколаївської обласної дитячої лікарні.

«Народилася двійня. Діти живі, перебувають в обласній дитячій лікарні», – розповіла начальниця міського відділу охорони здоров'я.

Також вона поінформувала, що зараз у Миколаївському пологовому будинку з підтвердженим діагнозом Covid–19 знаходяться 23 жінки – їх стан медики розцінюють як середньої тяжкості.

«У легкому стані ми не кладемо», – додала Шамрай.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.