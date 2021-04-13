Карантин у Вінниці: містяни вимагають повернути до навчання школярів 1-4 класів

Авторка звернення Людмила Кувшинова переконує, що дистанційне навчання для молодших школярів неефективне, а епідситуація в місті, покращилася

Петицію зареєстровано 13 квітня, на збір необхідних для її розгляду 350 підписів є ще 14 днів

У Вінниці збирають підписи під петицією про повернення до навчання учнів 1-4 класів. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Єдину систему місцевих петицій.

Авторка звернення Людмила Кувшинова переконує, що дистанційне навчання для молодших школярів неефективне, а епідситуація в місті, на її думку, покращилася і дозволяє повернути дітей за парти, що «поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати».

Петицію на сайті міськради зареєстровано сьогодні, 13 квітня, на збір необхідних для її розгляду 350 підписів є ще 14 днів.

Тим часом, в Одесі не вистачає місць у школах для майбутніх першокласників. Найкритичніша ситуація з заповненістю шкіл у Київському та Суворовському районах міста.

На апаратному засіданні в Одеській мерії директорка департаменту освіти Олена Буйневич розповіла, що з першого квітня розпочалось приймання документів від батьків майбутніх першокласників. Для мінімізування ризиків поширення коронавірусу, всі документи можна надіслати в дистанційному режимі. Багато батьків скаржились, що не встигли пройти медичний огляд. Тому довідку про здоров'я можна донести до 15 серпня, аби не перевантажувати лікарів.