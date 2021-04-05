У Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували Covid-19

У молодої жінки було уражено 90% легень. За її життя боролися близько трьох тижнів

У Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.

Про це повідомив керівник обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, у жінки було уражено 90% легень. За її життя боролися близько трьох тижнів.

Риженко заявив, що зараз в Covid-корпусі лікарні 130 пацієнтів, з них 24 - у вкрай важкому або критичному стані. За інформацією лікаря, в установі перебуває ще шість породіль, у яких діагностували коронавірус.

За останню добу в Дніпропетровській області виявили понад тисячу випадків Covid-19, 13 осіб померли.

Минулого тижня повідомлялося, що в Дніпрі сім інфікованих коронавірусом породіль, мають ураження легень від 60 до 90%, їм вже провели кесарів розтин.

Загалом за час пандемії в області лабораторно підтвердили понад 93 тисячі випадків інфекції, 76 тисяч людей одужало, майже 2,5 тисячі померли.

До слова, головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер на 70-му році життя від наслідків коронавірусу.