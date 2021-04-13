Від 800 до 69 тис. доз CoronaVac. Як МОЗ поділив китайську вакцину між регіонами (документ)

Вакциною від китайського виробника щеплюватимуть поліцейських, спортсменів Олімпійських та Параолімпійських збірних України

Міністерство охорони здоров’я розподілило між областями України 200 тис. доз китайської вакцини CoronaVac для щеплення від Covid-19.

Про це «Главкому» повідомила гендиректор директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит.

Найбільше вакцини отримають місто Київ (69640 доз), Київська (11600), Дніпропетровська (11560), Львівська (11240), Донецька (10320), Харківська (8520) і Миколаївська (8440) області.

Найменше китайської вакцини дісталося Луганській (800 доз), Тернопільській (1200), Рівненській (1600) областям.

За словами Ірини Руденко, вакциною CoronaVac будуть щеплювати осіб, котрі підпадають під другий етап вакцинаційної кампанії. Це – працівники Нацполіції; маломобільні групи населення та особи, які за ними доглядають; спортсмени Олімпійських та Параолімпійських збірних України; особи, котрі долучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

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Зауважимо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2020 року державне підприємство «Медичні Закупівлі України» МОЗ підписало з АТ «Лекхім» договір про поставку китайської вакцини проти Covid-19 виробництва компанії Sinovac. У рамках цієї угоди поточного року Україна одержить 1,913 млн флаконів з вакциною загальною ціною 964,31 млн грн.

При цьому експерти вже підрахували: вартість однієї дози вакцини виробництва компанії «Сіновак» для України коштуватиме 504 грн, що відповідає найдорожчій у світі вакцині від американської компанії Moderna.