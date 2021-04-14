Вчені назвали можливу причину тромбозу після щеплення Johnson & Johnson

Випадки утворення тромбів після вакцини Johnson & Johnson дуже рідкісні

Причиною появи тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом американської компанії Johnson & Johnson може бути рідкісна імунна відповідь, яка призводить до активації тромбоцитів.

Про це, як передає CNN, заявив глава одного з дослідницьких центрів Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США Пітер Маркс.

«У нас немає точної причини, але можлива причина полягає в схожому з іншими вакцинами механізмі аденовірусного вектора, який у вкрай рідкісних випадках дає імунну відповідь, який призводить до активації тромбоцитів і появи згустків крові», – сказав він.

За словами виконуючої обов'язки голови FDA Джанет Вудкок, на даний момент це «основна версія», яку перевіряють фахівці.

У той же час в управлінні нагадали, що випадки утворення тромбів після вакцини Johnson & Johnson дуже рідкісні, а про подібний побічний ефект повідомлялося і після використання інших препаратів, зокрема вакцини британо-шведської компанії AstraZeneca.

Обидві ці вакцини – компаній Johnson & Johnson і AstraZeneca – векторні. Як вектор, або транспорт для доставки частини коронавірусу в організм людини, в них використовується аденовірус. Відрізняються вони в тому числі тим, що в основі вакцини Johnson & Johnson лежить аденовірус людини, у AstraZeneca – аденовірус шимпанзе.

FDA почав перевірку вакцини Johnson & Johnson після того, як у шести людей, які вакцинувалися, утворилися тромби. Симптоми проявилися у жінок у віці від 18 до 48 років: одна з них померла, іншу госпіталізували в критичному стані. Слідом за американським регулятором перевіркою безпеки вакцини зайнявся і європейський.

Нагадаємо, США тимчасово закрили два центри вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) днями знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами.

У Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим».

Раніше британський Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) висловив побоювання з приводу безпеки застосування препарату AstraZeneca для людей у віці до 30 років. Він заявив, що дорослим у віці до 30 років без яких-небудь супутніх захворювань краще пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca там, де це можливо, через повідомлення про рідкісний побічний ефект – тромбоз головного мозку.

Італія вводить вікові обмеження на щеплення вакциною AstraZeneca. Австралія і Мексика не будуть вводити вікові обмеження для AstraZeneca