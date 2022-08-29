Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)

У момент удару мостом їхали машини і тролейбус

Внаслідок рашистського обстрілу Миколаєва загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Російські покидьки не зраджують своїм правилам і цинічно гатять по мирним жителям. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених», – йдеться в повідомленні.

На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Також у мережі публікують відео удару по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.

Раніше Telegram-канали повідомляли про запуск ракет із тимчасово окупованої Херсонщини в сторону Миколаївщини. Згодом стало відомо про вибухи у Миколаєві та Херсоні.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.