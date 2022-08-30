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Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є жертви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти знову обстріляли Миколаїв: є жертви
Внаслідок рашистського обстрілу загинула одна людина
фото ілюстративне

Влада закликає жителів Миколаївщини не виходити на вулицю без нагальної потреби

Сьогодні близько 14:30 Миколаїв знову опинився під ворожими обстрілами. Мер містра Олександр Сєнкевич повідомив про жертви.

«На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого», – йдеться в повідомленні.

Влада закликає місцевих жителів бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, вчора, 29 серпня, близько 15:30 російські загарбники обстріляли Миколаїв. В місто влучили 12 ворожих ракет. Дві людини загинули, ще 24 отримали поранення.

Ворог вдарив по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.

До слова, ураїнські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Теги: окупанти війна Миколаїв

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