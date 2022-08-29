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Обстріл Миколаєва: вже відомо про 11 поранених (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 11 поранених (фото, відео)
Наслідки рашистської атаки на Миколаїв
ДСНС

Окупанти обстріляли житлові будинки в Інгульському районі

Внаслідок рашистського обстрілу Миколаєва поранення тримали 11 місцевих жителів. Також двоє громадян загинули. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«11 поранених та двоє загиблих», – йдеться в повідомленні.

Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляє, що під обстріл потрапив Інгульський район.

«Цього разу «асвабадітєлі» денацифікували приватні житлові будинки в Інгульському районі міста. Через влучення боєприпасів та їх уламків також зайнявся автомобіль, який розчавило вщент», – зазначають рятувальники.

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Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: окупанти Миколаїв війна

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