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Ворог вдарив по Миколаєву 12 ракетами: вже більше 20 поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив по Миколаєву 12 ракетами: вже більше 20 поранених
Наслідки рашистської атаки на Миколаїв
ДСНС

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей 

Сьогодні, 29 серпня, близько 15:30 російські загарбники обстріляли Миколаїв. В місто влучили 12 ворожих ракет. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)», – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз відомо про 24 поранених та двох загиблих.

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: війна Миколаїв окупанти

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