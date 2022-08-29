Ворог вдарив по Миколаєву 12 ракетами: вже більше 20 поранених
Внаслідок обстрілів загинули двоє людей
Сьогодні, 29 серпня, близько 15:30 російські загарбники обстріляли Миколаїв. В місто влучили 12 ворожих ракет. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.
«Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)», – йдеться в повідомленні.
Станом на зараз відомо про 24 поранених та двох загиблих.
Раніше повідомлялося, що ворог вдарив по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.
Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.
Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.
До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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