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    Події в Україні

    У Миколаєві висадився десант окупантів

    У Миколаєві висадився десант окупантів

    У місті оголосили повітряну тривогу і попросили усіх спускатися у підвали.

    У Миколаєві в районі Балівного висадився ворожий десант, людей просять покинути вулиці, а до подальших вказівок оголосили комендантський час. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

    «Миколаїв. Висадка десанту в районі Балівного. 4 вертольоти. Оголошую комендантський час! До наступних вказівок. Всі йдемо з вулиць. Також тривають бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога нема», – йдеться у повідомленні.

    Кім додав, що ворожий десант висадився і наказав: «Стріляти на ураження». У місті оголосили повітряну тривогу і попросили усіх спускатися у підвали.

    Нагадаємо, біля міста Баштанка на Миколаївщині українська авіація, військові й тероборона перемогли противника. Так, у російській колоні йшло близько 800 одиниць техніки.

    У ніч на 2 березня в Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь, зав'язався бій.

    Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта його втрати складають 5840 осіб.

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    Теги: військові Telegram час
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    У Миколаєві висадився десант окупантів