Загинуло майже шість тисяч: Генштаб озвучив втрати противника

Точний підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Отже сумарні орієнтовні втрати противника станом на ранок 2 березня з 24.02 по 02.03 склали:

особового складу – 5840 осіб

літаків – 30 од,

гелікоптерів – 31 од,

танків ‒ до 211,

бойових броньованих машин ‒ 862,

артилерійських систем – 85,

засоби ППО – 9,

РСЗВ – 40,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки – 355.

Нагадаємо, сенатор Людмила Нарусова, мати відомої телеведучої Ксенії Собчак, назвала інформацію, яку про війну в Україні надають громадянам ЗМІ РФ «жахливим фейком». Політикиня у коментарі телеканалу «Дощ» визнала, жахливі втрати російської армії, які приховує Кремль та федеральні ЗМІ.