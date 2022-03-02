Українські військові вступили у бій із російським десантом у Харкові

Окупанти напали на госпіталь

У ніч на 2 березня в Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь, зав'язався бій. Про це повідомляє Telegram Верховної ради.

«У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь – Військово-медичний клінічний центр Північного регіону», – йдеться в повідомленні.

Українські захисники вступили в бій з російськими загарбниками. Відзначається, що цю інформацію повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

Нагадаємо, увечері 1 березня у Харкові пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілюють місто (відео).

Як відомо, 1 березня окупанти нанесли авіаудар по будинках у Харкові: прокуратура відкрила провадження. Згодом мер Харкова розповів, які руйнування місто терпить від російських окупантів.

увесь день російські терористи продовжували обстрілювати житлові будинки Харкова.

Як повідомлялося, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати термобаричну зброю – Пентагон.

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