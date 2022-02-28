Втрати путінських військ. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв шокував росіян цифрою

Незалежний розслідувач підтвердив: вже вбито російських 3-4 тис. солдат

Христо Грозєв, Відомий міжнародний журналіст розслідувач оприлюднив останні дані про втрати росіян на території України. В ефірі каналу «Популярна політика» заперечив брехливі дані офіційної Москви про мінімальні втрати.

За його даними, станом на вчора, 3 тис. загиблих російських солдат – це мінімум. Якщо ж оцінювати ситуацію на кінець доби 29 лютого, то ця цифра могла вже зрости і до 4 тис.

При цьому величезна частина загиблих – не слов’яни, яких Путін прислав із далеких регіонів Росії.

Українці, за його даними, теж зазнають значних втрат. Проте, це лише «третина від втрат росіян», тобто 1-1,5 тис. осіб. Але Грозєв зауважив, що наша держава зазнає ще й втрат цивільних. Нагадаємо, путінські війська руйнують цивільні об'єкти та житлові споруди.

Такі дані шокували російських журналістів. Вони не могли збагнути, як «маленька Україна» може так ефективно протистояти їхній величній армії.

Грозєв запевнив, що смерть більшості полеглих росіян була дуже болючою, оскільки тіла загиблих дуже обпечені. Журналіст також запевнив, що Україна дуже «совісно» поводиться із загиблими: збирає тіла, вони не валяються по полях, ретельно документує ці смерті. Над цим працює цілих підрозділ ЗСУ. Він на власні очі бачив файл, куди вносять дані про кожного полеглого росіянина.

У відповідь шоковані російські журналісти закликали поширювати цю інформацію серед співгромадян, які одурманені путінською пропагандою.

Розслідувач також заявляє про деморалізований стан російської армії. Нібито багато з солдат відмовляються йти вперед.

За даними МВС, за чотири дні вторгнення Росії в Україну загинуло цивільні 352 особи в Україні. Зокрема, серед загиблих в Україні – 14 дітей, ще 116 дітей дістали поранення. До слова, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв про 16 загиблих дітей.

Крім того, за чотири дні російсько-української війни ворожі солдати і диверсанти вбили дев’ятьох поліцейських і 27 – поранили.

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