Ситуація на Миколаївщині: у Баштанці та Снігурівці люди взяли у полон окупантів, а техніку спалили

Люди збирають техніку, усе, що росіяни покидали на полях, вони складають до себе в ангари

Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ у Миколаївській області

На територію Миколаївської області зі сторони Херсонської області вчора прорвалася колона російської техніки, яка слідувала у бік Нового Бугу. Приблизно о 13:30 на території Баштанського району зав’язався бій, у результаті якого Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ та захопили частину техніки. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

«Люди збирають техніку, усе, що росіяни покидали на полях, вони складають до себе в ангари. Чекають, коли вони прийдуть. Вже є відео, що 800 одиниць техніки спалили. Подивимось, скільки насправді, але дуже багато техніки поклали», – сказав Віталій Кім.

Всі населені пункти, де відбулися бої, залишились під контролем України.

«Я дуже здивований та радий, що люди встали та голими руками зупинили техніку. У Баштанці та Снігурівці цивільні роззброїли та взяли у полон російських військових. Бігли кінно-пішим способом, кидали техніку, люди її палять», — сказав Віталій Кім.

2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.

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