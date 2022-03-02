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    Ситуація на Миколаївщині: у Баштанці та Снігурівці люди взяли у полон окупантів, а техніку спалили

    Люди збирають техніку, усе, що росіяни покидали на полях, вони складають до себе в ангари - Ситуація на Миколаївщині: у Баштанці та Снігурівці люди взяли у полон окупантів, а техніку спалили
    Люди збирають техніку, усе, що росіяни покидали на полях, вони складають до себе в ангари

    Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ у Миколаївській області

    На територію Миколаївської області зі сторони Херсонської області вчора прорвалася колона російської техніки, яка слідувала у бік Нового Бугу. Приблизно о 13:30 на території Баштанського району зав’язався бій, у результаті якого Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ та захопили частину техніки. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

    «Люди збирають техніку, усе, що росіяни покидали на полях, вони складають до себе в ангари. Чекають, коли вони прийдуть. Вже є відео, що 800 одиниць техніки спалили. Подивимось, скільки насправді, але дуже багато техніки поклали», сказав Віталій Кім.

    Всі населені пункти, де відбулися бої, залишились під контролем України.

    «Я дуже здивований та радий, що люди встали та голими руками зупинили техніку. У Баштанці та Снігурівці цивільні роззброїли та взяли у полон російських військових. Бігли кінно-пішим способом, кидали техніку, люди її палять», — сказав Віталій Кім.

    2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.

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    Теги: Росія війна Миколаїв Україна #stoprussia
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    Ситуація на Миколаївщині: у Баштанці та Снігурівці люди взяли у полон окупантів, а техніку спалили