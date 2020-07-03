У Миколаєві «втомився» розвідний міст і самовільно почав підніматися (відео)



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Цей міст з'єднує центр міста та кілька спальних мікрорайонів, а також є частиною автомобільної дороги у бік Києва та низки міст

Наразі міст опустили, проте він все одно піднімається, фахівці з'ясовують причину

У центрі Миколаєва близько 5-ї години ранку в п'ятницю, 3 липня, почала самовільно підніматися розвідна частина мосту через річку Інгул. Про це пишуть Новости N.

Зазначається, що рух транспорту був заблокований.

«Цей міст з'єднує центр міста та кілька спальних мікрорайонів, а також є частиною автомобільної дороги у бік Києва та низки міст», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що наразі розвідна частина моста піднялася на висоту понад три метри і продовжує повільно підніматися.

Поліція повністю перекрила рух по обидва боки мосту. На місці чергують співробітники ГУ ГСЧС України в Миколаївській області.

Правоохоронці на в'їзді до міста з боку Нової Одеси почала направляти транзитний транспорт в об'їзд через село Зайчевське. Вантажний транзитний транспорт з боку Одеси зупиняють на в'їзді в місто і не пропускають.

Також варто відзначити, що вже три дні як на мосту щодня йдуть підготовчі роботи до ремонту покриття розвідної частини Інгульського мосту.

Єдиною ниточкою, яка пов'язує Соляні з Миколаєвом, залишився пішохідний понтонний міст через Інгул.

О 6:15 прибула на місце бригада співробітників КП «Елу автодоріг» опустила розвідну частина моста на місце, однак рух транспорту поки не відкрили - фахівці з'ясовують причину.

Незважаючи на те, що міст опустили, він все одно починає мимоволі підніматися.

До відома, подібна ситуація вже відбувалася на Інгульському мосту в Миколаєві: в 90-х роках. Міст мимоволі піднявся на висоту близько 40 сантиметрів. «Москвич» рухався мостом з боку міста в напрямку мікрорайону Соляні і на повному ходу врізався в піднялася розвідну частину. В результаті аварії загинула жінка-пасажир «Москвича», водій був серйозно травмований.

Нагадаємо, 2 липня у столиці на мосту Патона молодик намагався накласти на себе руки (фото).

Як повідомлялося, у Києві наприкінці червня на пішохідний міст виїхав автомобіль (фото, відео).