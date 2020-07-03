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    Новини

    На мосту Патона молодик намагався накласти на себе руки (фото)

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    <p>Хлопець мав порізи на руках,&nbsp;тож інспектори перебинтували їх</p> - На мосту Патона молодик намагався накласти на себе руки (фото)

    Хлопець мав порізи на руках, тож інспектори перебинтували їх

    Фото: Патрульна поліція Києва

    20-річний студент пішов на відчайдушний вчинок через проблеми у навчанні та фінансах

    У четвер, 2 липня, близько 14 години столичні патрульні отримали виклик про спробу самогубства на мосту Патона та вирушили на місце інциденту.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На мосту Патона, за поручнями аварійного спуску, правоохоронці виявили чоловіка, який намагався накласти на себе руки.

    Під час розмови патрульним вдалося завоювати його довіру та заспокоїти. Інспектори відвели громадянина у безпечне місце. Крім пригніченого психологічного стану, той мав порізи на руках, тож інспектори викликали медиків та перебинтували йому руки.

    Під час відвертої бесіди з патрульними 20-річний чоловік розповів, що він студент та пішов на відчайдушний вчинок через проблеми у навчанні та фінансах. Інспектори передали громадянина лікарям швидкої допомоги для подальшої шпиталізації.

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    На мосту Патона молодик намагався накласти на себе руки (фото)
    На мосту Патона молодик намагався накласти на себе руки (фото)

    Як повідомлялося, у травні цього року киянин намагався покінчити життя, зістрибнувши з мосту на станції метро «Дніпро» на проїжджу частину. 

    Національна поліція України Київ студенти самогубство міст чоловік
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