На пішохідний міст у Києві знову виїхав автомобіль (відео)



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Автомобіль їхав по Парковому пішохідному мосту Фото: скріншот відео

Цього разу порушником став водій Nissan

1 липня на Парковому пішохідному мосту на Труханів острів знову їхав автомобіль.

Відео грубого порушення правил дорожнього руху потрапило у соцмережу.

Цього разу порушником був водій автомобіля Nissan (AA4886MB), повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, у неділю, 28 червня, через пішохідний міст у Києві їхав автомобіль Renault.

Патрульні поліцейські Києва почали пошуки порушника. 29 червня спільними зусиллями автопатруля та колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження, патрульним вдалось встановити місце знаходження водія та автомобіля.

Інспектори винесли на водія постанову за ст.122 КУпАП за порушення вимог дорожніх знаків, а саме проїзд через пішохідний міст.