На пішохідний міст у Києві виїхав автомобіль (фото, відео)



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Порушник на Renault їхав пішохідним мостом

Поліція розшукала порушника

У неділю, 28 червня, через пішохідний міст у Києві їхав автомобіль Renault. Відео грубого порушення правил дорожнього руху потрапило у соцмережу.

На відео зафіксовано, як поруч із пішоходам на мосту їде автомобіль.

Патрульні поліцейські Києва почали пошуки порушника.

У понеділок, 29 червня, спільними зусиллями автопатруля та колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження, патрульним вдалось встановити місце знаходження водія та автомобіля. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори поспілкувались з кермувальником щодо учорашньої події та винесли на нього постанову за ст.122 КУпАП за порушення вимог дорожніх знаків, а саме проїзд через пішохідний міст.

Крім цього інспектори помітили на номерних знаках автомобіля плівку, що також є порушенням ПДР. Це правопорушення водій усунув на місці зупинки.