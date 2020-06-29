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    На пішохідний міст у Києві виїхав автомобіль (фото, відео)

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    Порушник на&nbsp;Renault їхав пішохідним мостом - На пішохідний міст у Києві виїхав автомобіль (фото, відео)
    Порушник на Renault їхав пішохідним мостом

    Поліція розшукала порушника

    У неділю, 28 червня, через пішохідний міст у Києві їхав автомобіль Renault. Відео грубого порушення правил дорожнього руху потрапило у соцмережу.

    На відео зафіксовано, як поруч із пішоходам на мосту їде автомобіль.

    Патрульні поліцейські Києва почали пошуки порушника.

    У понеділок, 29 червня, спільними зусиллями автопатруля та колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження, патрульним вдалось встановити місце знаходження водія та автомобіля. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Інспектори поспілкувались з кермувальником щодо учорашньої події та винесли на нього постанову за ст.122 КУпАП за порушення вимог дорожніх знаків, а саме проїзд через пішохідний міст.

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    На пішохідний міст у Києві виїхав автомобіль (фото, відео)
    На пішохідний міст у Києві виїхав автомобіль (фото, відео)

    Крім цього інспектори помітили на номерних знаках автомобіля плівку, що також є порушенням ПДР. Це правопорушення водій усунув на місці зупинки.

    Національна поліція України Київ ПДР автомобіль міст
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