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    Події в Україні

    У МЗС розповіли деталі про спалах Covid-19 на судні «Софія»

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    <p><span>Корабель &laquo;Софія&raquo; наразі перебуває на рейді в порту &laquo;Южний&raquo;</span></p> - У МЗС розповіли деталі про спалах Covid-19 на судні «Софія»

    Корабель «Софія» наразі перебуває на рейді в порту «Южний»

    Фото: shipspotting.com

    Судно перебуває у територіальних водах України під прапором Ліберії

    Судно «Софія», про спалах коронавірусу на якому заявили сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я, перебуває зараз на рейді в порту «Южний». Надалі судно планує перейти до порту «Миколаїв».

    Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

    За його словами, судно перебуває у територіальних водах України під прапором Ліберії.

    «Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України», – розповів він.

    Нагадаємо, сьогодні на нараді в Офісі президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про спалах коронавірусу на судні під назвою «Софія». Степанов розповів, що у більшості членів екіпажу підтвердили захворювання на Covid-19.

    До слова,  в Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.

    МЗС здоров'я Одеса корабель коронавірус
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