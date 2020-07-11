У МЗС розповіли деталі про спалах Covid-19 на судні «Софія»
Корабель «Софія» наразі перебуває на рейді в порту «Южний»
Судно перебуває у територіальних водах України під прапором Ліберії
Судно «Софія», про спалах коронавірусу на якому заявили сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я, перебуває зараз на рейді в порту «Южний». Надалі судно планує перейти до порту «Миколаїв».
Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.
За його словами, судно перебуває у територіальних водах України під прапором Ліберії.
«Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України», – розповів він.
Нагадаємо, сьогодні на нараді в Офісі президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про спалах коронавірусу на судні під назвою «Софія». Степанов розповів, що у більшості членів екіпажу підтвердили захворювання на Covid-19.
До слова, в Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу.
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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.