В Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зареєстровано чотири лікарських засоби, це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біомен»

«Вакцини від Covid-19 на сьогоднішній день немає. Україна активно відслідковує всі випробування, які є в світі» – Степанов

В Україні тривають клінічні дослідження щодо ефективності чотирьох препаратів для лікування коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватись при лікуванні коронавірусної хвороби, зараз в нас зареєстровано чотири лікарських засоби, 4 клінічних випробування йде – це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біомен». Вони всі проходять стадію клінічних випробувань». – повідомив Степанов, додавши, що після їх завершення будуть зроблені висновки щодо ефективності цих засобів.

Стосовно створення вакцини від коронавірусу, Степанов нагадав, що наразі її немає, а низка європейських країн вже створили альянс та зробили передзамовлення майбутньої вакцини.

«Вакцини від Covid-19 на сьогоднішній день немає. Україна активно відслідковує всі випробування, які є в світі», – запевнив міністр.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

Читайте також: