МОЗ: у більшості членів екіпажу судна «Софія» виявили коронавірус



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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів в Офісі президента щодо ситуації на судні «Софія»

Українське судно «Софія» наразі перебуває на карантині

На українському судні «Софія» більшість членів екіпажу захворіли на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді у Офісі президента України.

За його словами, судно «Софія», у більшості членів екіпажу якого виявлено коронавірусну інфекцію, перебуває на карантині, хворі – під наглядом лікарів.

«Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні «Софія», екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації», - йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо спалаху коронавірусу не повідомляється.

До слова, в Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.