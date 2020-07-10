Кораблі НАТО проведуть навчання біля Одеси



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Наразі Іспанія очолює військово-морську групу SNMG-2 сил НАТО

Після навчань кораблі відвідають Одесу

Середземноморська військово-морська група НАТО на чолі з ракетним фрегатом Іспанії Álvaro de Bazán (F-101) взяла курс на північно-західну акваторію Чорного моря, де невдовзі відбудуться багатонаціональні навчання у районі портів Бургас та Одеса.

Про це повідомляє Арміяinform.

«Кораблі візьмуть участь у військово-морських маневрах. Пізніше вони відвідають українське місто Одеса», - йдеться у повідомленні.

За словами капітана іспанського флоту Мануеля Агірре, який очолює середземноморську військово-морську групу НАТО, навчання сприятимуть досягненню цілей морської стратегії НАТО шляхом військово-морської присутності у зонах відповідальності НАТО, зміцненню позицій Північноатлантичного союзу у стримуванні та оборони, готовності негайно реагувати на кризові ситуації.