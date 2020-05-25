У МЗС з'явилися «дипломатичні» качки
У двір будівлі Міністерства закордонних справ у Києві прилетіла пара диких качок
Фото: Dmytro Kuleba/Facebook
Імен у поважних гостей поки що немає
У двір будівлі Міністерства закордонних справ у Києві прилетіла пара диких качок.
Про це написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Поводять себе дипломатично, із задоволенням позують на камеру. Ходять двором, облаштовуються», — зазначає міністр.
Також він додав, що вирішив «надати їм дипломатичні привілеї та імунітети, необхідні для щасливого качиного життя і розмноження».
Окрім цього Кулеба цікавиться, як назвати птахів.