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    Події в Україні

    У МЗС з'явилися «дипломатичні» качки

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    <span>У двір будівлі Міністерства закордонних справ у Києві прилетіла пара диких качок</span> - У МЗС з'явилися «дипломатичні» качки
    У двір будівлі Міністерства закордонних справ у Києві прилетіла пара диких качок
    Фото: Dmytro Kuleba/Facebook

    Імен у поважних гостей поки що немає

    У двір будівлі Міністерства закордонних справ у Києві прилетіла пара диких качок.

    Про це написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Поводять себе дипломатично, із задоволенням позують на камеру. Ходять двором, облаштовуються», — зазначає міністр.

    Також він додав, що вирішив «надати їм дипломатичні привілеї та імунітети, необхідні для щасливого качиного життя і розмноження».

    Окрім цього Кулеба цікавиться, як назвати птахів.

    МЗС птахи Дмитро Кулеба
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