До Польщі прибув чартер з українськими заробітчанами



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У зворотному напрямку літак буде використовуватися як евакуаційний

Рейс був організований на запит польських роботодавців

Перший чартерний рейс зі 178 українськими працівниками 24 травня, в неділю, прибув до Варшави. Про це в понеділок, 25 травня, повідомила польська компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, яка організувала чартер спільно з авіакомпанією Міжнародні авіалінії України.

Офіційна влада Польщі та України дала дозвіл на цей переліт. За словами генерального директора Gremi Personal Томаша Богдевича, рейс був безкоштовним для українських працівників.

Після прильоту вони вирушили на двотижневий карантин в центри, організовані Gremi Personal. З усіма працівниками укладені довгострокові контракти на роботу в Польщі, вони забезпечені медичною страховкою, в тому числі на випадок захворювання на Covid-19 - згідно з вимогою української влади.

На зворотному шляху з Варшави до Києва даний літак буде використаний МЗС України як евакуаційний для громадян України.

Рейс був організований у зв'язку з великим запитом на робочу силу з боку польських роботодавців, а також від українців, які бажають поїхати в Польщу на роботу.

Gremi Personal розглядає можливість організувати серію чартерів для своїх працівників та українців, які хочуть потрапити на роботу в Польщу і мають робочі візи. Також компанія відновлює транспортні перевезення для своїх працівників через відкриті пункти перетину наземного кордону.

Як повідомлялося раніше, Польща послабила карантин для заробітчан. Тепер українським працівникам не доведеться дотримуватися двох тижнів ізоляції, перш ніж розпочати роботу.