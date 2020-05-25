МЗС: ще один український моряк звільнений з піратського полону



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Український моряк, член екіпажу MV «Tommi Ritscher» перебуває зараз в одній з країн ЄС і невдовзі відправиться додому

Моряк невдовзі буде репатрійований в Україну

Звільнено ще одного українського моряка, який був у полоні піратів. Йдеться про члена екіпажу MV «Tommi Ritscher», який був захоплений у квітні в Гвінейській затоці. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у на своїй сторінці у Twitter.

«Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів - член екіпажу MV «Tommi Ritscher» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня)», - написав Кулеба.

Міністр зазначив, що посольство України у Федеративній Республіці Нігерія забезпечило міграційні та митні процедури, моряк вже в одній з країн ЄС і невдовзі буде репатрійований в Україну.

Нагадаємо, вчора повідомляли, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.

Нагадаємо, що біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.Також повідомлялося, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.

Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно «Alpine Penelope» з українцем на борту.

До відома, Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу через захоплення наших моряків. 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.